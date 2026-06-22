一周盤前股市解析／航太衛星、機器人 長線俏

台股上周四（18日）受美伊停戰朝正向發展、中東動盪局勢逐漸平息油價下跌、通膨壓力減緩等帶動，開盤後震盪向上，最高上漲688點再創新高；盤中短線逢高獲利了結賣壓出籠，指數漲幅收斂橫盤震盪，終場上漲587點以46,465點作收。

台股展現強勁多頭氣勢，雖然聯準會最新利率會議釋出偏鷹派訊號，但台股不受影響，內資大戶信心歸隊，AI概念股、封測股及電力設備股帶動大漲。

統一投顧協理陳晏平表示，台積電（2330）與艾克爾簽定十年先進封測長約、經濟部長表示台灣經濟成長率挑戰10%、美伊達成和平協定、國際油價見7字頭，眾利多因素有望帶動台股挑戰歷史新高。

雖Fed偏鷹派立場、但已在市場預期內，連同外資期貨淨空單仍居高不下，因此，操作建議維持分批布局AI績優股，同時控管資金配置、避免過度槓桿。

長線追蹤族群包括台積電及先進製程／封裝、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、機箱滑軌、被動元件、功率半導體、航太衛星、特用化學及機器人等族群。

台新投顧協理范婉瑜認為，台股市場資金充沛，多頭行情持續，雖聯準會暗示今年可能升息，但預計後市將呈強勢族群輪漲格局，操作仍可偏多，看好族群包括光學鏡頭廠、航空、金融、造紙、高現金殖利率股。