玻纖布、CCL、矽晶圓 偏多操作

聯準會（Fed）新主席華許上周主持上任後第一次會議，如市場預期維持利率不變，且獲得與會者一致同意；華許同時宣布成立五個工作小組研究聯準會的改革議題，預計半年後發表改革方向。華許也如市場預期沒有對後續利率走向（點陣圖）表達看法，只有反覆強調控制通膨的堅定立場。

隨著期中選舉逼近，美國總統川普確定要從中東戰火困局脫身，已宣布將解除實行多年的伊朗石油禁售制裁，IEA隨之更新對油市長期看法，認為2027年原油將出現大量供過於求壓力，帶動油價快速向戰前水準靠近，美國通膨壓力隨之降溫，為華許跟他自己爭取到更多潛在降息的機會。

群益投顧上周發表對下半年台股的展望，跟去年同期比較之下，最大的變化在於：今年市場對AI投資熱潮前景的遠高於去年同期。

以全球四大雲端服務業者（CSP）資本支出計畫為例，去年中業者估今年打算投資4,200億美元；然而第1季季報公布結束後，數字已被上修至7,200億美元，多出來的3,000億美元需求就是帶動這波半導體產業以及整個科技業供應鏈各環節價格大漲的主因。AI趨勢不僅讓一般投資人感到FOMO，CSP大廠同樣也怕錯失行情。

由於AI能否推得動，最底層的關鍵就是算力，而算力的多寡取決在半導體量與質的供應能力。然而，半導體的產能要擴增，不是水龍頭一開就水到渠成，新廠從規劃、動工到達到設計產能的全能生產，可能都已經是兩年半後的事。這也是為什麼美光CEO在法人說明會中告訴機構投資人：儘管價格非常漂亮，他最大的苦惱就是無塵室不夠用。

這種需求遠高於預期甚多的現象也在台股發生，以我們證券業做預算的流程為例，一般都是在9月，以當年上半年的企業獲利資料，參酌行政機關提出的隔年證交稅稅收計畫，以及我們對企業獲利的預估，據以推估隔年潛在的日均量水準。

但今年大家也可以看到，由於AI需求高於市場預期甚多，多數經濟研究機構均已大幅上修台灣今年GDP數值達一倍以上；前五月證交稅收也幾乎達成去年中所定的預算額；券商也因為行情熱絡度遠高預期，原先規劃的資金根本不敷客戶所需，近期紛紛展開緊急調度。

上周美國公布的零售銷售數據年增率在退稅以及油價上漲貢獻之下優於預期，月初公布的ISM製造業PMI指數，也在低盪近兩年之後開始在AI投資帶動下進入擴張階段，因此，美國經濟只有乖離是否過大的問題？沒有泡沫的風險。

另外，以Bloomberg收集的標普500企業獲利預估數字來看，去年此時分析師們預期今年第2季半導體業獲利可成長60%；但到上周為止，在記憶體大漲以及AI需求帶動下，此一數據已被上修為成長122%。雖然第3季以後此一成長率會逐漸因基期墊高而放緩，但基本上都還是有兩成以上，占台股權重最高的半導體業短期間也只有成長率略放緩，並沒有反轉的疑慮。

因此，端午節後的操作，建議投資人持續做多AI族群。短線選股可以上周五不畏長假風險強勢漲停作收的類股，包括電源與功率IC、PCB上游玻纖布、CCL、被動元件中的電感、鋁電容、至今還沒正式漲價而股價已大漲逾倍的矽晶圓等族群，做為月底前操作主軸。

台股在這波AI帶動科技大循環中是主要獲益的市場，短期台股略有量價背離疑慮，但並沒看到反轉跡象，建議投資人設好停損停利機制，繼續積極參與。（作者是群益投顧董事長）