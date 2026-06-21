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台光電5月獲利年增逾倍 法人上修全年EPS上看92.6元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台光電（2383）公布5月自結數，其中，營收156.1億元，年增114.6%，稅前淨利42.11億元，年增201.1%，稅前淨利率26.96%。分析師指出，若以法人圈估算約7.4%費用率，毛利率估已達約34%，每股獲利（EPS）則達9.07元，年增189.8%；隨著台光電產能已達滿載，且高階CCL出貨占比持續提升，預估第2季毛利率可優於市場原先預期的32.8%。

同時，依據台光電的自結數據，上修今、明年財務預期，預估2026營收為1,636億元，年增73.6%，毛利率33.8%，稅後純益331.8億元，年增126.5%，EPS上看92.6元。

2027年部分，全年營收為2,757億元，年增68.4%，毛利率38.1%，稅後純益670.2億元，年增101.9%，EPS成長至187元，主要仍是看好台光電目前在高階CCL訂單掌握度仍高，M7等級以上CCL占比將持續提升，M9亦將於今年下半年出貨，並占台光電約個位數營收占比，2027年將達雙位數，且至2027年底總計開出的945萬張月產能，訂單把握度高，2028年亦將持續開出新產能，高速成長態勢不變。

EPS 營收 台光電

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