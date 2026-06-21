被動元件廠迎新一波成長循環 國巨、華新科、禾伸堂等營運將大爆發

AI伺服器、高速運算（HPC）與車用電子需求全面升溫，被動元件產業歷經兩年庫存調整後，迎來新一波成長循環。業界指出，隨終端需求回溫、供應鏈庫存回到健康水位，加上高階產品比重持續提升，國巨（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）及凱美（2375）等業者，營運展現強勁爆發力。

業界分析，這波景氣循環與過往智慧手機帶動的需求不同，主力動能來自AI伺服器、資料中心、車用電子及工業自動化等高附加價值市場，像是AI伺服器單機所需MLCC、電感及鋁電容數量遠高於傳統產品，加上車用電子朝電動化與智慧化發展，帶動高規格被動元件需求快速攀升。

其中，國巨持續擴大高階產品布局，在車用、工控及AI應用領域深耕多年，受惠高毛利產品出貨比重增加，法人看好今年營收與獲利同步成長。國巨近年透過併購整合強化全球布局，在高階電容、電阻與特殊元件市場競爭力持續提升，可望成為本波超級周期最大受惠者之一。

華新科則受益於MLCC需求回升與庫存去化告一段落，消費性電子市場逐步復甦，加上車用及網通產品出貨成長，產能利用率有望逐季走揚。法人正向看待，隨價格趨穩及高階產品比重提升，獲利能力將明顯改善。

禾伸堂近年強化利基型產品布局，除代理業務穩健成長外，自有品牌MLCC與工控應用需求同步增溫。供應鏈透露，禾伸堂在工業、醫療及新能源領域布局逐步開花結果，有助提升營運韌性，成下一階段成長動能。

凱美部分，鋁電容及風扇產品需求增長，特別是在AI伺服器電源與工業設備領域接單熱絡，業界強調，在高效能運算設備對電源穩定度要求提高之下，高階鋁電容市場需求持續擴張，帶動產品單價與獲利同步攀升。

研調機構集邦報告顯示，次世代AI加速平台在量產前最終驗證階段仍頻繁調整設計，進一步推升MLCC使用量，以AMD MI450為例，驗證期間以MLCC取代部分鋁電解電容及鉭電容後，47μF、2.5V的X6S 0402產品，每板用量由1,440顆大幅增加至10,544顆，增幅達632%；輝達Vera Rubin平台所需的100μF、4V X6S 0805產品，每板用量也由320顆上調至500顆。