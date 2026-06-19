川湖本季營收看季增49%

伺服器滑軌龍頭川湖（2059）5月營收表現亮眼，法人預估第2季營收將季增49%，毛利率上看77.1%，主要是受惠高毛利AI伺服器滑軌占比提升，預估今年全年每股純益（EPS）將超過187元。

川湖5月營收為37.91億元，創新高，首度站上30億元關卡，月增46%，年增172%；今年前五個月營收為118.37億元，突破百億元關卡，創同期新高，年增74.16%。

川湖業績展望

法人表示，受惠全球AI資料中心持續擴建，川湖的滑軌市場需求涵蓋CPU、GPU、交換器與儲存設備等多元架構，呈現全面強勁成長態勢，整體拉貨動能優於預期，故上調第2季營收數字將季增49%，毛利率也上調至77.1%，主因為高毛利AI伺服器滑軌占比提升。

產能方面，川湖北美新廠將在9、10月正式量產，台灣廠區將進行旗下川益三、四期擴建計畫，以因應長期需求成長，若不考慮新產能挹注，現有川益二廠滿載情況下，單月營收有望超過33億元，顯示未來仍有成長空間。

法人表示，預估川湖在AI滑軌市場市占率逾80%，2025到2028年的年複合成長率為53%，上修川湖2026與2027年的EPS，主因為多款AI伺服器新機種放量，整體拉貨動能優於預期，預估2026年EPS逾187元，2027年為251元。

川湖發言人暨執行副總王俊強之前表示，第2季將是熱鬧滾滾，業績可以期待，由於AI需求強勁，市場一直在成長，除了輝達（NVIDIA）主導的GPU，現在中央處理器（CPU）、Google的TPU等的AI產品與市場也上來，產品已經多元化了，川湖在伺服器滑軌領域布局20年，將會開枝散葉，與每家客戶關係都非常好，可望成為主要受惠者。

針對平台轉換是否影響業績，川湖表示，目前的產品包括GPU、CPU、TPU、儲存等各方面，川湖的產品非常多元性，市占率又高，影響不大。