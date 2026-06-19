崇越、華立下半年營運看旺

在AI題材強勢領漲下，日股頻創新高，今年來日經225指數大漲41.15%，持續刷新指數歷史紀錄，朝向7萬大關邁進，展現多頭氣盛。隨著日股不斷攀高，同步激勵投信發行的持有日股高比例的海外基金績效水漲船高。

2026-06-19 01:01