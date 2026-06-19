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南亞、華邦電 可價差操作
台股周四（18日）量價齊揚，拉出連五紅，盤面資金良性輪動，南亞（1303）、華邦電等多檔股價創波段高點，並吸引法人買盤近日進駐，專家看好後市短多仍有續航力道，但建議採低接不追高策略，短線價差操作。
台新投顧總經理黃文清指出，雖然Fed暗示今年底可能升息，但台股挾基本面展望佳、市場資金充沛等利多，即使拉回仍應站在買方，基於盤面輪動速度加快，建議審慎靈活操作，並優先關注短多強勢股。
統計至18日，篩選法人近五日買超逾2,800張，且股價改寫今年來波段新高代表個股，包括瑞昱、義隆、南亞、華邦電、國巨*、永豐金、金居、合晶、南亞科、藥華藥、大毅、鈺創等。
網通晶片大廠瑞昱受惠記憶體價格上漲，帶動客戶提前拉貨效應，上半年營運呈現淡季不淡，加上AI有利網通產品規格提升，股價落後補漲，18日攻頂收819元，創掛牌後歷史新天價。
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