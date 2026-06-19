士電在手訂單逾600億 法人看好今年EPS上看9.8元

士電（1503）目前在手訂單逾600億元，尤其AI電力需求強勁，市場預期今年外銷營收可望年增三成，全年營收、獲利雙位數成長，續創新高，法人機構預估，今年每股獲利（EPS）有望上看9.8元。

分析師表示，重電產業在今年下半年展望仍佳，尤其是AI產業快速發展，包括半導體、記憶體、ABF等產業積極擴充產能，對電力設備訂單需求旺盛，隨士電在AIDC領域掌握度高中，在半導體市占率約七成；另外，在北美市場方面，AIDC訂單占比達三成，今年外銷營收有望年增三成。

隨著士電近年逐步跨入海外變壓器市場，預估2026年海外營收占比有望達25%，加上國內科技業擴廠需求與AIDC的開始建置，推動士電2026年營運持續成長，預估全年營收453.7億元，年增22%，稅後純益51億元，年成長56.2%，EPS成長至9.8元。

受惠全球變壓器仍供不應求，士電持續接到更多重電訂單，加上海外市場布局開始發酵，有利中長期的營運發展。