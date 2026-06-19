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台積鉅額交易價飆2,475
台積電（2330）鉅額交易再創天價，臺灣證券交易所昨（18）日公告，台積電盤後鉅額交易共四筆，均價為2,410.26元，略高於昨日收盤價2,410元，最高價達2,475.91元，再創歷史新高、引起注目，法人換算加權指數仍有約540點上漲空間，短線劍指47,000大關。
台積電鉅額交易向來被市場視為「仙人指路」方向，昨日四筆鉅額交易價格全都在2,400元以上，四筆合計成交1,471張，金額35.45億元，均價落在2,410.26元。台積電鉅額交易曾於4日衝上2,445.06元、共成交8,320股，為當時的最高價，昨日衝高至2,475.91元改寫新高，再度成為市場矚目焦點。
法人進一步分析，台積電股價歷史高點出現在6月3日盤中2,440元，大盤在昨日盤中以46,565點改寫歷史新高，領先台積電率先創新高價，意味著台積電後市仍有補漲空間。
外資持有台積電達七成，動向攸關股價走勢。昨日從連二賣轉為買超，買超金額達180.7億元，高居昨日外資個股買超排行榜第一名，比起第二名聯電的93.8億元，高出近倍之多。
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