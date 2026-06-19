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台積鉅額交易價飆2,475

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台積電（2330）鉅額交易再創天價，臺灣證券交易所昨（18）日公告，台積電盤後鉅額交易共四筆，均價為2,410.26元，略高於昨日收盤價2,410元，最高價達2,475.91元，再創歷史新高、引起注目，法人換算加權指數仍有約540點上漲空間，短線劍指47,000大關。

台積電鉅額交易向來被市場視為「仙人指路」方向，昨日四筆鉅額交易價格全都在2,400元以上，四筆合計成交1,471張，金額35.45億元，均價落在2,410.26元。台積電鉅額交易曾於4日衝上2,445.06元、共成交8,320股，為當時的最高價，昨日衝高至2,475.91元改寫新高，再度成為市場矚目焦點。

法人進一步分析，台積電股價歷史高點出現在6月3日盤中2,440元，大盤在昨日盤中以46,565點改寫歷史新高，領先台積電率先創新高價，意味著台積電後市仍有補漲空間。

外資持有台積電達七成，動向攸關股價走勢。昨日從連二賣轉為買超，買超金額達180.7億元，高居昨日外資個股買超排行榜第一名，比起第二名聯電的93.8億元，高出近倍之多。

台積 聯電 台積電

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台股昨（18）日再創歷史新高，主動式台股ETF績效明顯升溫，近周前十強報酬率多檔衝上雙位數；隨AI、高價電子與中小型題材輪番點火，市場交投熱絡，前十強主動式台股ETF近五日成交量均突破千張，資金回流積極。

中小型基金 熱力四射

櫃買指數近期表現強勢，漲幅明顯優於台股加權指數，帶動中小型股走強，相關基金績效同步水漲船高。觀察近周台股中小型基金表現，前十強報酬率全面勁揚，優於加權指數、櫃買指數，在AI、IC設計及高價電子股領軍下，成為盤面資金追逐焦點。

高含「日」基金 績效紅火

在AI題材強勢領漲下，日股頻創新高，今年來日經225指數大漲41.15%，持續刷新指數歷史紀錄，朝向7萬大關邁進，展現多頭氣盛。隨著日股不斷攀高，同步激勵投信發行的持有日股高比例的海外基金績效水漲船高。

美股標的 吸金一把罩

美股近期雖然表現震盪，但近一個月多檔產品報酬率突破5%，表現亮眼。事實上，這波漲勢由中小型股票及價值型策略領銜，包括貝萊德、美盛銳思等精選產品表現尤為強勢，成為近期市場吸金焦點。

台韓股市 下半年還有戲

今年來，全球經濟持續受到各種因素干擾，但法人看好全球經濟下半年將重新加速，受惠於AI投資熱潮帶動，尤其是台灣、南韓、日本、中國大陸等市場的強勁表現，尤其是台韓表現可期，具體時間則取決於荷莫茲海峽的能源運輸何時恢復。

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