光通訊廠 營運嗨起來

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，隨著GPU叢集擴張至576等級，「光通訊」將是最佳方案。另外，日本JX金屬將擴產磷化銦（InP）基板至十倍。業內指出，IET-KY（4971）、聯亞等光通訊大廠，需求爆發加上基板供給瓶頸可望解除，營運進入新紀元。

台股光通訊族群昨（18）日包括IET-KY、聯鈞、前鼎、光環等齊漲停，聯亞、統新、光聖大漲半根停板以上。業內指出，主要受惠於黃仁勳看好光通訊未來趨勢，加上日本大舉擴產InP基板，市場需求與台廠產出將可望同步拉升，點亮營運前景。

黃仁勳17日親赴德州參加Coherent擴建廠房動土，這是輝達投資公司20億美元後、首個落地節點，據稱也是全球第一條6吋磷化銦（InP）晶圓產線，市場認為，此擴建將擴大產能，作為支援輝達資料中心「光進銅退」與光互連技術的核心基礎。

據了解，目前全球大多數InP產線仍停留在3吋或4吋晶圓階段，從3吋升級至6吋晶圓，可用面積約擴大四倍，提升單次製程的產量也降低單位成本，InP需求也將大舉提升。

法人看好Coherent的InP晶圓產能大幅提升，台廠光通訊做為其供應商，有機會接更多訂單，推升營運動能。

外電報導，黃仁勳表示，當AI伺服器來到576片GPU的集群規模後，銅線無法承擔跨機櫃傳輸的工作，主要因銅線有效傳輸距離將隨著傳輸速率提升而縮短，若強行以銅纜連接八個機櫃，資料中心將不得不在訊號處理及retimer上消耗大量電力。考量能源效率的因素，採光通訊傳輸已成為機櫃間傳輸最佳解決方案。

光通訊傳輸方案中，每一次電與光之間的轉換，都會產生損耗，不過一旦完成轉換，無論距離多長，幾乎都不再產生額外代價。因此在NVL576規模下，要將八台機櫃進行機櫃間互聯，光通訊互聯是最具能效優勢選擇。

特別的是，日本JX金屬16日宣布，為了因應資料中心用光通訊基礎設施需求擴大，將進一步擴增InP基板產能，計畫總投資額將達1,500億日圓，擴充InP產能達十倍。

InP具備優異的電光訊號轉換特性業內指出，在InP的磊晶生長中，基板是不可或缺的基礎，先前因中國大陸管制InP基板出口，導致全球包括台廠的產出均受限，若瓶頸能解除，產能將能大躍進，同步讓營運進入爆發期。