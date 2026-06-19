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威盛深耕光通訊技術
威盛（2388）昨（18）日召開股東會，董事長陳文琦表示，公司已有光通訊相關投資，且持續加大力度；旗下特殊應用IC（ASIC）設計服務業者威宏已經有3奈米製程案件。
陳文琦指出，對於未來展望非常樂觀。美國大型CSP業者的資本支出規模可說是前所未見，相關需求造成改變，掀起一波巨浪，就像是大海嘯一般，還沒看到浪尖在哪裡，可能才只是起點，若能跟著一起發展，就是大家的機會。
據了解，威盛光通訊業務主要以旗下子公司微捷創研負責相關業務。陳文琦說，光通訊在資料中心是關鍵核心技術，威盛相已有滿久的布局，會持續加大力度，希望能有不錯的發展。
此外，面對全球AI與智慧化應用快速發展趨勢，威盛也推出全新邊緣AI解決方案品牌「VISVIA」。陳文琦提到，在特殊車輛安全與自動化方面投入許多，做得還不錯，另外推出防火神器解決方案，已獲滿多台灣企業採用，後續會推廣到國外市場。
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