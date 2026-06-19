倍利科搶先進封裝商機

半導體檢測設備廠倍利科（7822）搶攻先進封裝與矽光子新商機傳捷報，董事長林坤禧昨（18）日表示，今年客戶數量大增，帶動營收成長。總經理黃建中指出，CoPoS（Chip on Panel on Substrate）相關設備已取得部分Demo機訂單，正與客戶驗機，部分設備將送往客戶端測試。

黃建中表示，共同封裝光學（CPO）及矽光子設備預計今年第4季至明年第1季進入驗證高峰期，最快年底開始出貨，明年有望逐步放量，成為推升營運再攀高峰的新動能。

展望後市，倍利科正向看待，CoWoS持續擴產，先進封裝需求仍持續成長，CoPoS、矽光子及CPO等新應用陸續進入驗證階段，今年營收可望逐季走升，法人推估倍利科今年營收年增幅度可望突破五成。

黃建中指出，CoPoS設備發展進度優於預期，目前已取得Demo機訂單，部分設備準備出貨至客戶端驗證，且合作對象不只一家，CoPoS從傳統圓形晶圓轉向方形載板，製程將面臨更高翹曲、搬運及取像挑戰，檢測設備的技術門檻也提升。

他說明，先進封裝後段製程中的晶圓通常會研磨得更薄，甚至涉及多層材料疊合，本身容易產生翹曲，改採方形載板翹曲問題將更加明顯。過去處理圓形晶圓時，可透過吸附方式將晶圓吸平後再進行高倍率檢測，但CoPoS需要克服方形載板的吸附、夾取與穩定搬運問題，還必須在高翹曲環境下維持檢測精度與取像速度。

黃建中強調，CoPoS與CoWoS在檢測內容本質上相近，主要差異在於載板形態改變所帶來的handling能力、夾持技術與翹曲控制要求。至於AI影像辨識與檢測演算法部分，公司已有技術基礎，具備相當競爭優勢。

在矽光子及CPO布局方面，黃建中透露，部分矽光子相關設備已完成客戶端初步驗證。