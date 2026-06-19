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台積供應鏈 強強滾

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（18）日獲外資買盤力挺，創下收盤新高紀錄，受惠台積電攜手艾克爾（Amkor）打造「美國一條龍製造」生態系，並傳出要求供應鏈加速擴產，激勵弘塑（3131）、聖暉*等相關概念股強強滾，短多買盤積極追價。

美聯準會維持基準利率區間不變，美股四大指數除費半指數漲1.3%外，其餘皆收黑，所幸中東動盪局勢逐漸平息、通膨壓力減緩，台股昨日隨日韓股市同步收高，呈現量增價揚格局。

盤面資金持續輪動，其中，台積電受惠AI需求強勁，海內外擴產加速，帶動汎銓、弘塑、印能科技、翔名、辛耘、萬潤、聖暉*、新應材、家登、光洋科、致茂、志聖等相關概念股，單日漲幅達3.2%至9.9%不等。

富邦投顧日前出爐的半導體展望報告分析，為反映2027年TPU與AWS需求熱絡，上修2027年底CoWoS產能預估至每月18萬片，2028年台積電將新增4萬片產能，換算至2028年底總可用產能達到22萬片。

隨AI晶片效能持續提升，CoWoS、SoIC、FOPLP等先進封裝技術需求爆發，加上高頻高速運算需求提高，先進封裝重要性不亞於先進製程，相關設備材料廠營運可望水漲船高，弘塑昨日股價漲8.4%收3,520元，萬潤、致茂、志聖等也強勢。

台積 弘塑 台積電

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台股主動式ETF 大吸金

台股昨（18）日再創歷史新高，主動式台股ETF績效明顯升溫，近周前十強報酬率多檔衝上雙位數；隨AI、高價電子與中小型題材輪番點火，市場交投熱絡，前十強主動式台股ETF近五日成交量均突破千張，資金回流積極。

中小型基金 熱力四射

櫃買指數近期表現強勢，漲幅明顯優於台股加權指數，帶動中小型股走強，相關基金績效同步水漲船高。觀察近周台股中小型基金表現，前十強報酬率全面勁揚，優於加權指數、櫃買指數，在AI、IC設計及高價電子股領軍下，成為盤面資金追逐焦點。

高含「日」基金 績效紅火

在AI題材強勢領漲下，日股頻創新高，今年來日經225指數大漲41.15%，持續刷新指數歷史紀錄，朝向7萬大關邁進，展現多頭氣盛。隨著日股不斷攀高，同步激勵投信發行的持有日股高比例的海外基金績效水漲船高。

美股標的 吸金一把罩

美股近期雖然表現震盪，但近一個月多檔產品報酬率突破5%，表現亮眼。事實上，這波漲勢由中小型股票及價值型策略領銜，包括貝萊德、美盛銳思等精選產品表現尤為強勢，成為近期市場吸金焦點。

台韓股市 下半年還有戲

今年來，全球經濟持續受到各種因素干擾，但法人看好全球經濟下半年將重新加速，受惠於AI投資熱潮帶動，尤其是台灣、南韓、日本、中國大陸等市場的強勁表現，尤其是台韓表現可期，具體時間則取決於荷莫茲海峽的能源運輸何時恢復。

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