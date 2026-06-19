台股昨（18）日獲外資買盤力挺，創下收盤新高紀錄，受惠台積電攜手艾克爾（Amkor）打造「美國一條龍製造」生態系，並傳出要求供應鏈加速擴產，激勵弘塑（3131）、聖暉*等相關概念股強強滾，短多買盤積極追價。

美聯準會維持基準利率區間不變，美股四大指數除費半指數漲1.3%外，其餘皆收黑，所幸中東動盪局勢逐漸平息、通膨壓力減緩，台股昨日隨日韓股市同步收高，呈現量增價揚格局。

盤面資金持續輪動，其中，台積電受惠AI需求強勁，海內外擴產加速，帶動汎銓、弘塑、印能科技、翔名、辛耘、萬潤、聖暉*、新應材、家登、光洋科、致茂、志聖等相關概念股，單日漲幅達3.2%至9.9%不等。

富邦投顧日前出爐的半導體展望報告分析，為反映2027年TPU與AWS需求熱絡，上修2027年底CoWoS產能預估至每月18萬片，2028年台積電將新增4萬片產能，換算至2028年底總可用產能達到22萬片。

隨AI晶片效能持續提升，CoWoS、SoIC、FOPLP等先進封裝技術需求爆發，加上高頻高速運算需求提高，先進封裝重要性不亞於先進製程，相關設備材料廠營運可望水漲船高，弘塑昨日股價漲8.4%收3,520元，萬潤、致茂、志聖等也強勢。