宏達電AI裝置 軟硬兼施

宏達電（2498）昨（18）日召開股東會，通過每股配發0.5元現金股利，是睽違六年配發股利。董事長王雪紅表示，全力聚焦AI、XR商機，結合軟硬體整合、內容平台的建立，擴大更多應用市場客戶。

王雪紅表示，旗下VIVERSE AI、XR內容平台從去年轉型為UGC創新XR平台，截至5月底，月活躍用戶數已突破170萬。全新 VIVERSE Studio透過AI工具與技術，讓創作流程變得更簡單，藉由「合作夥伴計畫」讓用戶共享平台收益。目前平台累積超過3.2萬項內容，吸引至少1.4萬創作者，預期第3季將發表AI應用內容。

至於AI穿戴式裝置方面，王雪紅表示，VIVE Eagle是HTC第一款AI智慧眼鏡，也是將AI帶入日常生活的重要布局，將在第3季進入歐洲及美國市場、進而擴展銷售到全球。未來持續推出以AI為核心、具備感知互動技術，生活應用的實體AI智慧裝置，提供更即時、個人化的使用體驗。