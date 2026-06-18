聽新聞
0:00 / 0:00

宏達電AI裝置 軟硬兼施

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

宏達電（2498）昨（18）日召開股東會，通過每股配發0.5元現金股利，是睽違六年配發股利。董事長王雪紅表示，全力聚焦AI、XR商機，結合軟硬體整合、內容平台的建立，擴大更多應用市場客戶。

王雪紅表示，旗下VIVERSE AI、XR內容平台從去年轉型為UGC創新XR平台，截至5月底，月活躍用戶數已突破170萬。全新 VIVERSE Studio透過AI工具與技術，讓創作流程變得更簡單，藉由「合作夥伴計畫」讓用戶共享平台收益。目前平台累積超過3.2萬項內容，吸引至少1.4萬創作者，預期第3季將發表AI應用內容。

至於AI穿戴式裝置方面，王雪紅表示，VIVE Eagle是HTC第一款AI智慧眼鏡，也是將AI帶入日常生活的重要布局，將在第3季進入歐洲及美國市場、進而擴展銷售到全球。未來持續推出以AI為核心、具備感知互動技術，生活應用的實體AI智慧裝置，提供更即時、個人化的使用體驗。

王雪紅 宏達電 智慧眼鏡

延伸閱讀

高通推出Snapdragon START 首波聚焦AI眼鏡

士電：布局綠能轉型及統包工程 看好AI重電應用

國研院國網中心推AI賦能方案與工作坊 助創新應用推進

東台股東會／完成董事改選 全面布局AI伺服器與半導體市場

相關新聞

威強電大股東子女 轉讓1,833張持股

根據18日公開資料顯示，工業電腦（IPC）廠威強電（3022）大股東郭博達之未成年子女將目前持有的1,833張持股，以盤後定價交易方式轉讓持股，預定本次交易完後持股將歸零。

台灣光罩股東會／取得3董3獨董 精金占1席董事

台灣光罩（2338）於18日舉行股東會並全面改選董事，順利選出4席董事、3席獨董，公司派取得3席董事及3席獨董，提名1席董事及1席獨董的精金科技，僅拿到1席董事席次。

CCL材料需求強勁 雙鍵、國精化股價續強

AI需求帶動銅箔基板（CCL）等電材需求，也燒到上游材料，電子樹脂業者雙鍵（4764）、國精化（4722）18日股價強勢，雙鍵盤中一度以347.5元拉至漲停，後漲幅收斂，成交量逾4,000張；國精化（4722）也大漲逾半根停板，成交量逾5,000張。

利多題材不斷 法人上修欣興獲利預估值及目標價

欣興（3037）第2季營收及獲利率表現優於預期，加上ABF載板漲價效應、後續新產能持續開出，基於CPU載板及光模塊HDI板需求上修，法人除調高今、明年獲利預估值，同時將目標價大幅上修約三成幅度。

宏達電股東會／王雪紅：將推出更多介入生活的 AI Physical 智慧裝置

宏達電今（18）日召開股東會，董事長王雪紅致詞表示，過去一年，HTC已成功轉型為 AI、XR內容平台，結合軟硬體整合、內容平台的建立，將客戶群擴大到更多應用市場，包括企業、醫療、教育、藝術、文化展演與產業應用等領域。

人氣王群創出關又飆了 衝刺先進封裝題材續燒 帶量破80萬張衝漲停

布局FOPLP有成的群創（3481），今（18）日股價帶量震盪走高，午盤衝上漲停價位，上漲5.8元，站上64.4元的近年新高價位，成交量已逾80萬張，暫居台股成交量排行榜冠軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。