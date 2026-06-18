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環科2026年獲利挑戰四年新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源廠環科（2413）上半年來自車用及海事代工產品出貨增長，首季獲利超越去年全年。環科預期，以目前掌握訂單動能，如果缺料問題不大，下半年有望維持成長態勢。法人看好今年環科獲利有望改寫四年來最佳表現。

環科今年首季稅後純益6,506萬元，年增2.4倍，每股純益0.51元，為同期新高，今年前五月營收14.68億元，年增11.7%。環科昨天股價收56.5元，下滑1.2元，外資連四日賣超。

環科在海用產品代工出貨多年，以海用雷達、魚群探測器、遊艇控制器等應用為主，至於車用業務因旗下毫米波傳感器搭載前後方車輛攝影機，實現低耗電量哨兵系統，切入現代起亞集團，為Tier 2毫米波傳感器獨家供應商，受惠出貨起亞集團車種增加，加上網通應用來自交換機大瓦數電源訂單熱絡，整體營運穩健成長。環科主要產品為變壓器及電源供應器，終端應用以網通與5G通訊電源為主。

營收 海事

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