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凌華迎工業電腦升級潮

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
凌華董事長劉鈞。記者吳凱中／攝影
凌華董事長劉鈞。記者吳凱中／攝影

工業電腦（IPC）大廠凌華（6166）昨（18）日舉行股東會，邊緣AI落地應用加速，凌華董事長劉鈞看好將為IPC廠商帶來新一波產業升級潮。凌華與大股東友達集團合作邊緣可視化系統業務近年業績持續成長，看好相關產品線有望在兩年後成為營運主要動能。

凌華2025年營收118億元，創下歷史新高，稅後純益5.12億元，每股純益2.35元；股東會通過配發現金股利1.2元。

劉鈞指出，EAAP（Edge AI Apps Platform）將成為未來三年的核心成長引擎，加速公司從產品導向邁向平台化與生態系驅動的營運模式。

凌華聚焦四大核心垂直產業，包含醫療、娛樂資訊、智慧製造及強固及關鍵任務應用。並與EAAP形成「4＋1」策略架構，四大垂直市場提供長期穩定動能，AI平台帶來高速成長的推進力，驅動凌華進入下一階段成長曲線。

凌華與大股東友達近年積極業務整合，透過凌華提供的算力，加上友達的面板及屏幕解決方案，再導入AI機制。劉鈞表示，凌華的整體產品平均售價（ASP）可望大幅提升，以過去銷售電腦零組件的金額評估，增長幅度可望有五成到一倍。

凌華系統產品業務的比重近年不斷提升，總經理黃怡暾指出，目前整體系統產品業務占比約三成左右，預計兩年後可提升到五成以上，成為營運成長主力。與友達屏幕整合的邊緣可視化系統業務，有機會從目前的15%比重，兩年後提升到25%以上。

在業績表現方面，凌華今年5月營收14.4億元，月減4.6%、年增79.4%，為單月次高；累計今年前五個月營收達63.95億元，年增45.2%，創同期新高紀錄。

凌華今年受惠歐美市場需求強勁，目前接單出貨比（BB Ratio）已達1.5，今年營運呈現逐季成長態勢。

友達 凌華

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