SpaceX的Falcon 9火箭於美東時間17號凌晨成功將美國低軌衛星大廠AST SpaceMobile（AST）的三顆BlueBird低軌衛星順利送入預定軌道，發射計畫相當成功。工業電腦廠事欣科（4916）同步宣布，已成功取得AST關鍵零組件之試產訂單，預計第4季正式出貨，強勢卡位低軌衛星商機。

事欣科憑藉深耕航太與國防領域，成功打入AST供應鏈。本次試產訂單主要針對下一世代低軌衛星的關鍵電子通訊模組進行開發，目前正配合客戶進度開發，若通過驗證，後續量產訂單將可望迎來更大的爆發力。

法人指出，AST衛星成功發射將加速商用通訊布建步伐。事欣科在美系太空供應鏈中卡位領先，隨著第4季試產訂單出貨拉動，下半年營收與獲利表現值得期待。

事欣科為SpaceX星鏈計畫（Starlink）供應商之一，事欣科預計，低軌衛星相關業務將呈現爆發性成長，以今年低軌衛星占整體訂單比重18-20%的水準來看，相較去年至少翻倍成長，不排除數倍提升。事欣科國防及航太業務主要產品包含軍用穿戴、反無人機裝置、海事監控無人機以及先進戰鬥機飛安控制PCB等，其中，由於美伊戰爭關係，美軍大量消耗反無人機裝置，導致生產該裝置的廠商庫存大量減少，該客戶要求事欣科以最快速度生產該裝置零組件。

在業績表現方面，事欣科今年5月營收4.5億元，月增6%、年增104.3%，為六年多來新高；累計今年前五個月營收達19.33億元，年增42.1%，為六年新高。

事欣科先前指出，第3季持續維持增長態勢，全年毛利率目標維持20%上下，本業將有強勁成長。