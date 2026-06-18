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凌華股東會／邊緣AI落地應用加速 看好將成IPC廠新一波升級潮

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
凌華董事長劉鈞。記者吳凱中／攝影
凌華董事長劉鈞。記者吳凱中／攝影

工業電腦（IPC）大廠凌華（6166）18日舉行股東會，隨著邊緣AI落地應用加速，凌華董事長劉鈞看好將為IPC廠商帶來新一波產業升級潮，此外，凌華與大股東友達集團合作的邊緣可視化系統業務近年業績持續成長，凌華看好相關產品線有望在兩年後成為營運主要動能。

凌華2025年營收118億元，創下歷史新高紀錄，稅後純益5.12億元，每股純益達2.35元；股東會通過配發現金股利1.2元。

劉鈞指出，EAAP（Edge AI Apps Platform）將成為凌華未來三年的核心成長引擎，加速公司從產品導向邁向平台化與生態系驅動的營運模式。

凌華將聚焦四大核心垂直產業，包含醫療、娛樂資訊、智慧製造及強固及關鍵任務應用。並與EAAP形成「4＋1」策略架構，四大垂直市場提供長期穩定動能，AI平台帶來高速成長的推進力，驅動凌華進入下一階段成長曲線。

此外，凌華與大股東友達（2409）近年積極展開業務整合，透過凌華提供的算力，加上友達的面板及屏幕解決方案，如今再導入AI機制。劉鈞表示，凌華的整體產品平均售價（ASP）可望大幅提升，以過去銷售電腦零組件的金額評估，增長幅度可望有五成到一倍。

而凌華系統產品業務的比重近年也不斷提升，總經理黃怡暾指出，目前整體系統產品業務占比約三成左右，預計兩年後可提升到五成以上，成為公司營運成長主力，其中，與友達屏幕整合的邊緣可視化系統業務，有機會從目前的15%比重，兩年後提升到25%以上。

在業績表現方面，凌華今年5月營收14.4億元，月減4.65%、年增79.4%，為單月歷史次高；累計凌華今年前五個月營收達63.95億元，年增45.2%，創同期新高紀錄。

友達 凌華

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