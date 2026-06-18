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全訊股東會／加碼每張股票無償配發100股

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

功率放大器（PA）製造商全訊（5222）今日召開股東會，由董事長張全生主持。會中承認2025年財務報告與盈餘分派案，並通過資本公積轉增資、公司章程修訂及取得或處分資產處理程序修訂等多項重要議案。面對全球軍工微波需求持續攀升，公司將持續強化GaAs/GaN高頻高功率放大器、毫米波SSPA、低軌衛星通訊模組等核心技術，推動營運進入新一階段成長。

全訊2025年營收新台幣9.54億元，稅後淨利2.25億元，每股盈餘（EPS）2.51元。雖營收較前一年減少，但公司在軍用GaAs/GaN高功率放大器、收發模組及歐洲與以色列軍工客戶的研發與量產需求仍維持穩健。

公司2025年已成功量產多款高頻固態功率放大器，並與國內外客戶洽談不同頻段產品的量產計畫。公司多年投入的S-band、X-band、Ku band、Ka-band、寬頻MMIC、高功率PA模組等技術平台已逐步成熟，並獲得國內軍方及國際大廠的長期訂單，為未來成長奠定堅實基礎。

全訊今日股東會承認2025年盈餘分派案，配發每股現金股利1.6元（盈餘）與每股現金0.9元（資本公積）合計每股現金股利 2.5元，已於4月27日發放。股東會中並通過以資本公積轉增資案，每仟股無償配發100股，新股配發基準日將由董事會另行決議。本次增資將有助於公司強化財務結構，支應GaN技術平台與各頻段產品研發，擴大軍工與衛星通訊產品線量產能力，並提升長期競爭力與市場滲透率。

展望2026年，全訊將持續聚焦軍用微波與民用微波基礎建設市場，並深化與國內外客戶的合作關係。隨著多項軍品認證陸續通過、國防訂單將持續增加，公司預期今後營運可望維持穩健成長。未來在技術與產品布局上，全訊將加速毫米波固態功率放大器與各頻段收發模組的研發生產，並持續推動GaN製程技術升級，強化Ku/Ka Band高功率PA的產品競爭力。

同時，公司也將積極發展低軌衛星通訊MMIC，布局無人機干擾與通訊模組等新興應用領域，以掌握國防與衛星通訊市場的長期需求，並持續擴大國際市場版圖，強化代理商合作體系，提升全球市場滲透率，推動整體營運邁向下一階段成長。

股東會 營收 新台幣 EPS

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