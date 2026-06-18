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台灣光罩股東會／取得3董3獨董 精金占1席董事
台灣光罩（2338）於18日舉行股東會並全面改選董事，順利選出4席董事、3席獨董，公司派取得3席董事及3席獨董，提名1席董事及1席獨董的精金科技，僅拿到1席董事席次。
新獲選台灣光罩董事包括凃俊光、陳立惇、吳昭宜、精金科技代表人林忠翰；獨立董事楊芳鏘、彭穎慧、王偉臣。
台灣光罩董事長凃俊光表示，精金已投資台灣光罩3年，占比不高，約2％以上，彼此事先有聊過，對於精金首度進入董事會，他抱持正面看待。
凃俊光指出，以精金所屬的集團在半導體也有投資布局，如果未來有什麼資源或業務可挹注台灣光罩，他也非常樂觀其成。
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