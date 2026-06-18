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CCL材料需求強勁 雙鍵、國精化股價續強

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

AI需求帶動銅箔基板（CCL）等電材需求，也燒到上游材料，電子樹脂業者雙鍵（4764）、國精化（4722）18日股價強勢，雙鍵盤中一度以347.5元拉至漲停，後漲幅收斂，成交量逾4,000張；國精化（4722）也大漲逾半根停板，成交量逾5,000張。

雙鍵5月營收3.12億元，年增42.49%；前五月累計營收14.71億元，年增27.14%。雙鍵也公告4月自結獲利，稅後純益3,600萬元，年增240%，每股純益（EPS）0.42元；前四月EPS1.45元。雙鍵旗下應用於高階CCL板材的5G／6G材料，已大入大廠供應鏈，出貨動能持續增溫。

國精化5月營收2.95億元，年減6.72%、月減22.80%。法人指出，5月營收衰退，主因為該公司主要產品光固化材料終端需求仍偏弱；不過，隨旗下CCL用高頻電子樹脂材料需求持續增溫，產品組合已見改善，自結5月稅後純益2,600萬元，年增213%；每股純益（EPS）0.26元。

EPS 營收

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