利多題材不斷 法人上修欣興獲利預估值及目標價

欣興（3037）第2季營收及獲利率表現優於預期，加上ABF載板漲價效應、後續新產能持續開出，基於CPU載板及光模塊HDI板需求上修，法人除調高今、明年獲利預估值，同時將目標價大幅上修約三成幅度。

投顧法人分析，欣興4、5月營收持續創新高，預估第2季營收季增雙位數百分比，雖然目前ABF載板滿載，但持續進行楊梅廠及光復廠產能最大化，帶動出貨量提升，且第2季載板漲幅高於前一季，主要反映T-glass等原料成本上漲及載板產能吃緊。

欣興先前公告4月自結EPS為1.85元，表現優於預期，法人表示，即使大額金融評價利益挹注，但本業獲利仍高於業外，隱含毛利率將持續因產品組合優化及漲價效應而明顯改善。

欣興為AI ASIC最主要載板供應商，市占率逾70%，楊梅廠持續全產能生產。另AI GPU亦為主要載板供應商之一，光復廠過去一年產能及良率提升狀況均優於預期，市占率與日本競爭者差距有限。

隨AI GPU、ASIC迭代放量，欣興積極擴充產能，預估今年ABF載板產能增加 40%，包括高階廠區增加的20%，及其他廠區的 20%。法人預期，今年ABF載板全年稼動率仍可維持90%以上，顯示需求強勁。

另一方面，近三個月AI代理帶動CPU需求大幅上修，欣興在客戶端感受到 CPU訂單急速回升，將把原本吃緊的載板產能，再度推升至更緊張階段。

法人指出，欣興亦為光模塊HDI板最大供應商，客戶涵蓋陸系及美系領導廠商，目前光模塊占整體HDI營收約20%，隨今年客戶訂單量增加2至3倍，預估下半年會再多40%至50%產能，持續挹注新的營收動能。