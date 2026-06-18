宏達電股東會／王雪紅：將推出更多介入生活的 AI Physical 智慧裝置

宏達電今（18）日召開股東會，董事長王雪紅致詞表示，過去一年，HTC已成功轉型為 AI、XR內容平台，結合軟硬體整合、內容平台的建立，將客戶群擴大到更多應用市場，包括企業、醫療、教育、藝術、文化展演與產業應用等領域。

王雪紅指出，放眼全球科技發展，AI 已經成為最重要的產業趨勢之一，而且發展速度遠超過市場原先的預期。從雲端算力、大型模型，到終端裝置、企業營運及各垂直領域的應用，AI 正快速落地並創造新的價值。可以說，AI 不只是一次技術革新，更是驅動下一波產業與改變生活型態的重要力量。

她說，過去一年，HTC已成功轉型為 AI、XR內容平台，結合軟硬體整合、內容平台的建立，將客戶群擴大到更多應用市場，包括企業、醫療、教育、藝術、文化展演與產業應用等領域。

VIVERSE 內容平台截至5月底，月活躍用戶數已突破 150萬。全新 VIVERSE Studio，透過AI 工具與技術，讓創作流程變得更簡單，並藉由「合作夥伴計畫」讓用戶共享平台收益。目前累積了超過3萬2千個內容，吸引至少1萬4 千名創作者 加入，成功建構出可持續發展的創作者經濟生態圈。宏達電將在第三季發表AI應用內容。

在 AI 穿戴裝置方面，VIVE Eagle 是 HTC 第一款 AI 智慧眼鏡，也是將 AI 帶入日常生活的重要布局，VIVE Eagle獲得2026年紅點設計獎，也將在第三季進入歐洲及美國市場、進而擴展銷售到全球。接下來HTC還會再推出更多以 AI 為核心、具備感知互動技術，介入生活的 AI Physical 智慧裝置，提供更即時、個人化的使用體驗。

VIVE Arts 與全球博物館及文化機構的合作較前年增加一倍以上。該公司在法國與凡爾賽宮、巴黎歌劇院等文化機構合作推出VR 作品，也在日本與中國相繼展出《小王子》、《兵馬俑》VR 內容；另外，邀請國際鋼琴家王羽佳參與的大型 VR 作品，也獲得威尼斯影展肯定。

HTC 其他事業部在今年也有非常大的進展，例如G-REIGNS在歐洲通過嚴格的測試標準，成為德國國防工業的合格供應商，在北美也與國防工業的合作夥伴，一同開發 5G專網解決方案，拓展未來通訊應用市場。而DeepQ、和VIVE Originals也都將有許多重要表現，使營運和獲利能漸入佳境。

這幾年來，HTC 持續引領創新，從 AI、XR 到空間運算，都不斷探索科技與人文結合的全新可能。