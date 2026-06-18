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鴻海劉揚偉：AI資料中心用電量驚人 將耗費147GW電力

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）董事長劉揚偉18日在工商協進會會員大會以「AI產業、機器人、TEEMA科學園區」發表演講。他表示，AI資料中心，是具備龐大產值與資本密集度的產業，預估到2030年，AI data center產業規模將達到1.6兆美元，屬於高度資本密集（capital intensive）的產業。相較於開發電動車（EV）大約需投入新台幣100億元，AI資料中心的投入資金更為巨大。

除了資本密集之外，他說，也包括巨大的電力需求，預計到2030年，AI data center將耗費174GW的電力，平均每年增長18個GW，相較之下，臺灣總用電量大約是40GW。總共會新增106個GW，約為2.5個臺灣的電量需求，而1個GW約等於200多萬個家庭或500萬人一天的用量。

另外，AI資料中心也面臨 高昂的建置與折舊成本，他說，建置一個GW輝達（NVIDIA）的Vera Rubin大約花費470億美元，約需要3557個AI機櫃。平均每一個機櫃成本達910萬美元（約將近新台幣3億元）。此外，在電力成本一年約13億美元的情況下，硬體的折舊高達79億至將近80億美元，約為電費的六倍。

鴻海 劉揚偉

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