騰輝-KY股東會／通過配息3.35元 拓展半導體測試材料

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）今日召開股東會，公司去年度財務績效，全年營收達42.6億元，毛利率32%，稅後純益3.5億元，每股稅後純益（EPS）4.85元。受惠於高毛利的航空航太級聚醯亞胺（PI）材料長期布局，公司持續取得新客戶認證，並與供應鏈夥伴深化合作，結盟效益逐步顯現。同時積極拓展海外多元市場，2025年營收與獲利雙位數成長，寫下新里程碑。會中通過配發現金股利每股3.35元，維持穩定獲利與股利政策，以回饋長期投資人。

騰輝近年持續推動「少量多樣、客製化應用、專注提升產品技術與應用門檻」的產品策略，長期布局的高毛利航空航天PI材料成長可期。2026年第一季，該產品線銷售額創下歷史新高，反映市場需求強勁，也驗證了策略結盟與海外市場拓展的成效，帶動全球市占率顯著擴大。

該公司第一季展現強勁財務動能，營收12.5億元，年增22%；毛利率達34%；稅後純益1.23億元，達成營收與獲利雙成長；單季每股盈餘為1.73元，重返近一年高點，展現強勁的復甦韌性。

展望未來，騰輝不僅持續鞏固國防與航太領域的領先地位，亦積極進軍高速服務器應用,諸如光模塊、低軌衛星基站、國防產品雷達市場，相關材料應用已進入批量生產階段。公司正逐步調整產能，為後續市場需求升溫與潛在爆發提前布局，後續放量表現值得期待。

在技術布局方面，公司成功拓展至半導體測試領域，隨著RCC/RCF等高功率與高速材料出貨穩步攀升，可望為營運注入新成長動能。此外，在高階HDI汽車智慧座艙與汽車域控制器領域，經多年努力，終端客戶已通知將加速導入大量應用相關方案。

同時，受惠於AI伺服器需求大增所產生的外溢訂單，公司已陸續接獲高階高速訂單；搭載低軌衛星的火箭、光模塊等特殊材料亦維持穩定出貨成長，上述多元應用今年內皆可望顯著挹注營收，持續為業績注入強勁新動能。基於AI 需求爆發，原料大幅短缺，公司特殊產品廣泛被應用，未來數季營收，獲利與產品結構，均會呈現逐季升級效應。