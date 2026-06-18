東陽客戶拉貨節奏趨穩

汽車零組件塑膠大廠東陽（1319）昨（17）日召開股東常會，展望後市，董事長吳永茂及總經理吳永祥同步認為，若美國對台汽車零組件關稅調降至15%，下半年市場需求有望回升，帶動整體接單及營運表現向上。

吳永祥分析，隨著汽車零組件銷美關稅政策逐漸拍板定案，加上中東地區緊張情勢有望緩解，市場不確定因素正逐步消除，客戶拉貨節奏可望恢復正常，產業也將重回穩定成長軌道。

公司將持續聚焦核心競爭力提升，透過「做大做強、整理整頓、汰弱留強」策略，進一步強化長期競爭優勢。

東陽股東會通過每股配發現金股利5元，並完成董事改選。股東會除通過盈餘分配案外，也完成董事改選，共選出七席董事，包括四席董事吳永豐、吳永茂、吳永祥及黃三良，以及3席獨立董事吳淑珍、陳玲珠與洪曉萍。

今年營運表現方面，東陽今年前五月自結合併營收94.87億元，累計稅前每股盈餘3.11元，創歷年同期第三高紀錄，展現穩健獲利能力。

為掌握未來市場成長契機，東陽今年積極推動多項投資與升級計畫。

在技術研發方面，持續擴編OEM與AM研發團隊，導入精兵策略，並跨足車電應用領域，強化新產品與模具開發能力；ESG方面則投入近2億元增設環保設備，落實永續發展目標。同時全面導入AI智慧助理系統，提升營運效率與人力資源運用效益。