王品衝營運 三管齊下

王品（2727）昨（17）日召開股東會，通過每股配發現金股利16.11元，創掛牌以來新高，並順利完成董事改選。董事長陳正輝表示，今年將聚焦品牌做強、會員做深及供應鏈做精三大布局，持續推進大陸事業成長，全年營收可望續穩200億元以上。

王品2025年合併營收達234.5億元，年增5.21%，連續三年突破200億大關，創集團營收新紀錄。稅後淨利13.3億元，EPS 16.02元，連續三年賺逾1.5個股本。為回饋股東支持，超額配發現金股利16.11元，配發率100.56%，也寫下掛牌以來新高。

展望2026年，陳正輝表示，台灣事業群將專注做三件事，第一是將品牌做強，將努力做好20個旗下品牌，讓具競爭力的品牌在該賽道做到市場第一名，才能長期發展。

其次是將會員做深，目前王品瘋美食App已有580萬會員，相當於全台四分之一人口，並且是高含金量、消費能力高的人群，對於王品營收貢獻達55%，希望透過提供更好的體驗與競爭力，提升會員的品牌黏著度與回購頻次，帶來更多業績貢獻。第三是將供應鏈做精，由於王品多數餐點和牛肉有關，進口量也高居全台之冠，掌握牛肉的進口、加工，有助未來發展相關品牌。其次是所有餐飲必備的蔬果供應鏈，從採購到加工、截切都做精，以支持集團未來發展。

關於大陸事業群，陳正輝表示，該市場擁有全世界最競爭的餐飲業，存活都很困難，王品已經找到發展的方式，從三大方向，也就是高品質、高性價比與高「顏值」全面競爭。從菜色設計、餐廳軟硬裝潢、供應鏈能力到經營體質均需要做到最好。