士電在手訂單逾600億

士電（1503）昨（17）日股東會，士電總經理郭約瑟、程相智會後受訪表示，目前在手訂單逾600億元，尤其AI電力需求大爆發，預期今年外銷營收可望年增三成，較往年大躍進，全年營收、獲利雙位數成長，續創新高。

士電昨股東會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利5元。

郭約瑟表示，從外部景氣來看，今年到下半年都對重電產業還是相當好，尤其是AI產業發展下，國內晶圓廠、封裝廠、記憶體廠、ABF載板廠、PCB廠等皆如火如荼的擴廠，在強勁需求下下，電力設備訂單一波波湧入。

針對AI資料中心建置帶來的商機，郭約瑟表示，士電在國內的AIDC掌握度相當高，已取得多筆訂單，且已經簽署NDA（保密協議），主要是AIDC一定會尋找最可靠的產品，與低價產品不太一樣，而士電在半導體市占率約七成，是龍頭地位。

外銷方面，今年同樣亮點十足，郭約瑟表示，公司在北美市場的掌握度也愈來愈好，北美外銷訂單上，其中AIDC訂單就占比達30%，今年外銷營收比重可從去年15~20％， 拉高到25％，預期外銷營收成長夠可望成長30％，超乎原先年增20％的預期。

產能上，士電T4廠瞄準美國AIDC建設商機，主要以生產230、345kv等中大型變壓器為主， 第一期預計2027年9月投產，2028年全面量產，T4加入後整體產能將再提升三分之一。