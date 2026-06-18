連漲強勢股 短多焦點

台股短線急彈後近關情怯，觀望氣氛轉趨濃厚。市場專家指出，近日盤面以個股題材表現為主，富邦金（2881）、群創等股價連續上漲強勢股，兼具法人買盤加持優勢，有利短多續航力道，建議採買黑賣紅策略靈活操作。

市場持續消化美伊達成臨時和平協議帶來的樂觀情緒，焦點逐漸轉向美聯準會（Fed）利率決策會議及新任主席華許政策立場，美股四大指數漲少跌多，昨（17）日台股無懼外資反手調節，開低走高收小紅，呈現量縮價漲格局。

台新投顧總經理黃文清表示，台股面臨FOMC、端午連假、漲多波動加劇等變數，研判短線將延續震盪整理走勢，所幸企業獲利動能仍佳，加上市場資金充沛，拉回仍應偏多看待，建議選股不選市，並避免過度槓桿。

雖然台股驚驚漲後，連假前賣壓蠢蠢欲動，但盤面仍有法人近五日買超逾7,000張、股價至少連三日收紅逾1%的強勢標的，包括群創、合晶、全新、環球晶、國泰金、南亞科、富邦金、臻鼎-KY、凱基金、華邦電等十大代表個股，昨日上漲1%至9.9%間。

大型金控接軌IFRS 17後不確定性緩解，受惠今年資本市場熱絡帶動獲利及淨值上揚，有利未來股息發放水準提升，近日外資或高股息ETF買盤積極卡位，推升股價落後補漲，國泰金昨日漲3.6%、收113.5元，創掛牌來新天價，富邦金漲2.6%、收135.5元同步創高。

印刷電路板（PCB）族群近期大多陷入整理，低評價個股表現相對強勁，臻鼎-KY昨日在相關利多題材發揮下，漲2.4%、收639元，盤堅創高格局不變。