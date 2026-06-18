凱美 挑價內外10％

凱美（2375）股價近期表現凌厲，主因受惠AI伺服器及工控應用的強勁需求，今年營運逐步展現成長爆發力，因日系廠商產能轉向高容值產品，釋出PC與手機標準品市場，帶動台廠迎來替代導入轉單效益。

5月合併營收達4.97億元，年增2.04%，凱美今年前五月累計營收更較去年同期成長6.68%，法人看好其全年三大產品線皆有機會逐季走揚。法人表示，基本面好轉也反映在市場信心上，凱美近期股價大漲小回，法人買超與獲利預估上修，吸引不少波段投資人關注。

權證發行商建議，看好凱美後市產業景氣復甦、但又擔心短線追高風險的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日150天以上認購權證參與。（元大證券提供）

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