環球晶 選逾120天

環球晶（6488）受益人工智慧（AI）資料中心需求強勁，先進邏輯晶片及記憶體等矽晶圓出貨熱絡，加上NAND Flash回溫，法人預估，2026年底產業恐出現7%供需缺口，報價調漲帶動獲利成長。

法人指出，雲端服務供應商（CSP）上修資本支出，推升邏輯先進製程、先進封裝及HBM需求擴增，加上AI轉向推論對傳統型DRAM、NAND需求提升及電源管理、類比IC等成熟製程應用復甦，有助於需求改善。供給方面，SUMCO等國際大廠資本支出保守，法人看好矽晶圓產業供需改善趨勢不變。權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日120天以上的認購權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）

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