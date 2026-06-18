鴻勁、臻鼎 選逾180天

隨著AI伺服器算力升級，AI晶片測試設備龍頭鴻勁（7769）、臻鼎-KY（4958）營運繳出亮眼成績，憑藉領先的技術壁壘與產能優勢，雙雙成為這波產業轉型潮下的贏家，法人看好中長線營運後市，可利用資金門檻低的認購權證靈活操作。

法人指出，鴻勁在AI、HPC與ASIC相關高階測試設備接單滿載，2026年第1季營收突破百億大關達107.25億元，單季每股純益（EPS）更高達25.7元。隨著新一代AI晶片功耗與測試溫控門檻大幅提升，高階測試機與分選機台需求呈跳躍式成長。鴻勁今年第1季高階設備的營收占比已達78%，並計畫在年底前將此比例進一步推升至八成，產品組合持續優化。

在強勁基本面與營收翻倍成長的支撐下，鴻勁近期股價表現高檔有撐，穩居高價股前列，後市仍備受內外資金矚目。

全球PCB龍頭臻鼎-KY則積極擴展AI相關硬板與IC載板產能，隨著新一代AI GPU在下半年正式放量，臻鼎的高階產品比重將顯著拉升，法人圈對其未來獲利品質展現極高信心，紛紛上修2026年的EPS預估至15元以上，更有美系外資出具報告，將臻鼎-KY的樂觀目標價強勢喊上946元。法人表示，高階PCB產業從過往的景氣循環股，蛻變為長線能見度極高的科技成長股，強勁基本面的力挺下，成為盤面資金湧入的焦點，股價後市具備高度想像空間。

權證發行商建議，看好鴻勁、臻鼎-KY後市的投資人，可以利用認購權證進行波段布局，並挑選價內外20%內、到期日180天以上的認購權證，透過權證支付少許的權利金的特性，以小博大、參與現股大漲的槓桿行情。