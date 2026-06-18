瀚荃擁抱 AI 高毛利產品

連接器廠瀚荃（8103）昨（17）日舉行股東會，受惠HVDC帶動800V大電流連接器價量齊揚，董事長楊超群表示，全面擁抱AI高毛利產品，本季業績有機會創單季新高，今年逐季增長。法人估，瀚荃今年每股純益上看6元到7元，挑戰歷史新高。

楊超群強調，瀚荃正將產品應用由傳統消費電子，轉往AI與高科技領域發展，商業模式也逐步由EMS代工的供應商，升級為協助終端品牌客戶，進行產品設計與開發的合作夥伴，並已陸續切入相關模組業務。

在產品組合調整下，過去占營收比重達三成以上的筆電業務持續下降，今年已降到17%至18%，部分低利潤訂單甚至主動讓給紅色供應鏈，將資源集中於高毛利的大電流板端連接器產品與新應用市場。楊超群表示，瀚荃目前毛利率維持在30%以上，未來將透過客製化新產品及新料號導入，進一步提升產品單價與獲利能力。