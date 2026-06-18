台光電5月每股賺9.07元

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）因有價證券達公布注意交易資訊標準，昨（17）日應主管機關要求，公告自結5月稅前盈餘42.11億元，年增逾二倍；歸屬母公司淨利32.49億元，年增199.3%，單月每股純益9.07元。

展望未來，台光電日前指出，對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、通用伺服器、交換器、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，預期今年仍將延續「全產全銷」態勢。

台光電強調，競爭優勢主要展現在技術能力，該公司長期深耕高階CCL領域，技術能力領先，現為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌核心供應商，並在M8與M9等級高階CCL材料領域，領先同業取得客戶認證及量產。

產能規模方面，台光電已於去年完成大陸黃石／中山，以及馬來西亞檳城廠區擴充，並啟動未來兩年擴產計畫，於台灣、大陸、馬來西亞再擴充產線，預計2027年底總產能將達945萬張，並在全球有完善銷售管道。