祥碩力拚年營收五年後增兩倍

高速傳輸IC設計廠祥碩（5269）總經理林哲偉昨（17）日表示，已啟動新五年發展計畫，未來將透過擴大產品應用、切入新市場及強化高速傳輸技術平台，挑戰五年後年營收規模達10億美元（約新台幣315億元）目標，較現階段成長兩倍。

他強調，祥碩除深耕既有PC與主機板市場之外，也將積極布局伺服器、車用電子、機器人、大陸自有CPU及ASIC客製化晶片設計服務等新領域，打造下一階段成長動能。

祥碩昨日舉行股東會，林哲偉指出，隨著AI運算需求快速成長，高速傳輸規格持續升級，產業已由80Gbps逐步邁向112Gbps甚至128Gbps世代，傳統架構已難以滿足高速運算需求。

因應PCIe 6、PCIe 7及USB4 v2等新一代介面發展，祥碩近年已成立新團隊，投入PAM4及DSP（數位訊號處理）架構開發，並規劃導入更先進製程，以提升產品效能及功耗表現。

針對技術進展，林哲偉說，採用12奈米製程的PCIe Gen 5及USB4 v2產品預計今年下半年完成設計定案（Tape-out），新一代Packet Switch與Retimer產品也將朝12奈米甚至6奈米製程推進。

他認為，隨著生成式AI從雲端逐步延伸至邊緣裝置，AI工作站、AI外接顯示卡及AI儲存設備需求增加，可望帶動USB 20G／40G及PCIe Switch產品需求同步成長。

ASIC業務方面，林哲偉強調，與超微2014年展開合作、2016年產品量產以來，歷經多年耕耘才逐步開花結果，成為推升公司去年營收首度突破百億元的重要動能，下一世代平台產品已完成送樣，估計2027年下半年開始挹注營收。

此外，與高通合作的IPC及IoT產品也將於今年下半年陸續放量，明年有望貢獻營收。

祥碩並積極布局eUSB（Embedded USB）新技術，以因應半導體製程持續推進至2奈米等先進節點之下，傳統I／O介面面臨電壓不匹配等挑戰，eUSB將成為未來重要解決方案，當前已與特定客戶展開合作開發，相關技術除可應用於PC，也可望切入伺服器市場，成為拓展資料中心應用的重要敲門磚。