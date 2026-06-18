日本央行16日將政策利率由0.75%升至1%，創下31年新高，決策結果大致符合市場預期，但美元兌日圓仍在160附近高檔整理，顯示市場交易主軸仍是美日利差，而非單一次升息動作本身，即使日本央行升息，兩國利差短期仍不易快速縮小。

總體環境來看，匯市目前並非單純反映利差，而是同時受通膨、油價、地緣政治與央行溝通影響。中東局勢若進一步降溫，油價壓力可望緩解，將降低市場對輸入性通膨的擔憂，使Fed短線不急於升息。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。

（台新期貨提供）

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