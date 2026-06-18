臺灣期貨交易所昨（17）日公告調整臺股期貨契約（TX）等18檔股價指數類契約及元大台灣50 ETF期貨（NYF）等11檔ETF類契約之保證金金額，並自6月18日一般交易時段結束後起實施。

期交所提醒期貨交易為保證金交易，期貨交易人須隨時關切自身未沖銷部位風險，了解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定之風險控管措施，及應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生之虧損超過自身可承擔能力情事，以維護自身交易安全。

另外，期交所於今日調高信昌電期貨（PKF）保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，主因係信昌電（6173）最近遭到再次公布為處置有價證券，於7月1日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。