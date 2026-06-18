台指期 外資減碼空單

台股昨（17）日震盪盤堅，終場上漲68點、收在45,877點；台指期下跌96點、至45,668點，逆價差為209.39點。期貨商建議，目前台指期守住15日多方缺口，且站穩所有均線之上，在跌破重要支撐月線前，整體多方架構不變。

台指期淨部位方面，昨三大法人淨空單減少495口至10,239口，其中外資淨空單減少2,453口至67,394口；十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單減少272口至10,529口。

永豐期貨指出，昨選擇權未平倉量部分，6月買權最大OI落在49,000點，賣權最大OI落在40,000點，6月第三周周五結算的買權最大OI落在50,300點，賣權最大OI落在41,500點；外資台指期買權淨金額-2.35億元、賣權淨金額0.83億元。

台新期貨表示，就技術面觀察，台指期昨呈開低震盪格局，盤中最多跌超過650點，午盤過後買盤陸續進場，收斂指數跌幅，終場以小紅K棒作收、結束日K連三黑；目前指數守住15日多方缺口，且站穩所有均線之上，因此在跌破重要支撐月線前，整體多方架構不變。

昨日盤面亮點仍在面板族群，顯示短線資金仍積極尋找具題材性與低價補漲空間的標的。電子材料、IC設計與網通族群也有表現，後續觀察重點在45,000點關卡能否守穩，若指數回測支撐不破、量能維持穩定，盤面有機會維持多方架構。