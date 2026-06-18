ETF 折溢價波動 聚焦

近來台股交投熱度持續攀升，市場資金積極追逐新興題材，帶動多檔新掛牌ETF在上市初期即湧現龐大買氣，甚至頻繁出現「一開盤就被搶買」的熱潮，然而在投資人爭相追價的背後，往往隱藏著龐大的風險。

中信投信總經理陳正華在臺灣證券交易所「ETF e添富」平台撰文指出，新掛牌ETF或配息突然大幅拉高的ETF在行情熱絡時容易產生較大折溢價波動，若盲目追高買進，即便後續標的股票並未下跌，ETF仍可能因「溢價收斂」而蒙受無謂的投資虧損。

要了解溢價風險，必須先釐清ETF的定價機制。簡單來說，ETF可以視為將一籃子股票或債券打包成一張有價證券，這張有價證券在市場上有兩種價格：一個是投資人在券商App上看到、在次級市場上實際成交的「市價」；另一個則是代表該ETF底層資產真實價值的「淨值」。

當投資人一窩蜂搶買，導致「市價」大於「淨值」時，即稱為「溢價」；反之，若「市價」小於「淨值」，則稱為「折價」。

陳正華指出，新掛牌ETF特別容易出現高度溢價的原因在於，ETF上市初期，市場上可流通的籌碼相對有限，造市商的交易量也還在培養階段。一旦大量買盤突然湧入，造市商來不及在市場上釋出足夠的籌碼，供需失衡便會將成交價推升至遠超過ETF實際淨值的水準。

為降低追高買到溢價的風險，陳正華建議投資人在購買ETF前，務必養成以下三個「停看聽」的好習慣，嚴格把關自己的荷包：一、先查折溢價：下單前，應先透過投信官網提供的ETF資訊（包含淨值、預估淨值及折溢價等），或善用具備折溢價查詢功能的證券App，確認當下市價是否偏離淨值過多。若溢價幅度過高，應避免盲目進場。

二、善用限價單：在市場流動性尚未充足的階段，切忌使用「市價單」盲目追買。建議改採「限價單」交易，以確保成交價格在自己可接受的合理範圍內，避免被成交在不合理的極端價位；三、觀察買賣價差：下單時應同步留意買賣報價。若買賣價差明顯偏大，不僅代表交易成本可能較高，也容易進一步放大折溢價所帶來的衝擊與風險。