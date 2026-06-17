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祥碩股東會／啟動新計畫 挑戰五年後營收規模達10億美元的目標

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

高速傳輸IC設計廠祥碩（5269）7日召開股東會，總經理林哲偉表示，公司已啟動新五年計畫，未來將透過跨足新市場、擴大產品應用與強化技術平台，挑戰五年後營收規模達10億美元的目標，除既有PC與主機板市場外，也積極布局伺服器、車用、機器人、中國自有 CPU 與客製化ASIC設計服務等領域，尋求下階段成長。

針對營運表現，林哲偉坦言，今年上半年營運仍維持成長，不過受主機板與 PC 市場需求轉弱影響，下半年本業營收表現將不如上半年及去年同期，但在 SATA Controller高毛利產品出貨，以及轉投資文曄（3036）等業外收益挹注下，全年獲利仍有機會優於去年。

在技術布局方面，祥碩指出，隨著PCIe Gen 6、USB4 v2等高速傳輸規格持續演進，傳輸速率從80G進一步挑戰112G甚至128G，過去架構已難以滿足需求，因此公司已成立新團隊，投入PAM4與DSP數位訊號處理架構開發，並將導入更先進製程，強化高速傳輸晶片競爭力。

祥碩本次在 Computex 展出的 80G PCIe Packet Switch 獲得大獎，並已導入華碩（2357）ROG 20周年紀念主機板。不過。公司說明，28 奈米製程在高速產品上面臨功耗與散熱挑戰，未來新一代Packet Switch與Retimer產品將朝12奈米或6奈米等更先進製程推進，以改善效能與溫度表現。

本次股東會同步完成董事全面改選，董事成員為徐世昌、沈振來、林哲偉、許先越、許金川，以及謝劍平、金聯舫、林嬋娟與高壽延等四席獨董，新任董事會成員涵蓋半導體、電腦、財會及管理等領域專業人士，並增加女性董事席次，持續強化公司治理與董事會多元化。

營收 華碩 祥碩

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