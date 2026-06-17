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瀚荃股東會／800 HVDC帶動大電流連接器價量齊揚 今年獲利挑戰新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
瀚荃董事長楊超群。記者蕭君暉／攝影
瀚荃董事長楊超群。記者蕭君暉／攝影

連接器廠瀚荃（8103）17日舉行股東會，受到HVDC帶動800V大電流連接器價量齊揚的帶動下，董事長楊超群表示，該公司全面擁抱AI高毛利產品，第2季業績有機會創單季新高，今年將逐季增長，法人預估，瀚荃今年每股稅後純益（EPS）上看6到7元，挑戰歷史新高。

楊超群說，該公司經營策略已從過去追求營收規模，轉向提升毛利率與高附加價值產品發展，希望以相同產品創造更高獲利。瀚荃正將產品應用由傳統消費電子，轉往AI與高科技領域發展，商業模式也逐步由EMS代工的供應商，升級為協助終端品牌客戶，進行產品設計與開發的合作夥伴，並已陸續切入相關模組業務。

在產品組合調整下，過去占營收比重達三成以上的筆電業務持續下降，今年占比已降至17%至18%，部分低利潤訂單甚至主動讓給紅色供應鏈，將資源集中於高毛利的大電流板端連接器產品與新應用市場。

為因應國際品牌客戶「China Plus N」策略及地緣政治風險，瀚荃近年持續擴大東南亞布局，目前已配合客戶需求在泰國及馬來西亞建立供應能力，提供就近生產與交貨服務。楊超群表示，瀚荃目前毛利率維持在30%以上，未來將透過客製化新產品及新料號導入，進一步提升產品單價與獲利能力，朝高附加價值產品邁進。

展望後市，楊超群認為，AI PC與AI筆電市場仍處於醞釀階段，受到新架構平台導入影響，終端消費者可能觀望至明年才出現較明顯換機潮。不過輝達（NVIDIA）Vera Rubin平台及高瓦數伺服器電源供應器（PSU）所需板端連接器需求持續增加，相關產品將陸續量產，可望成為未來新的成長動能。

瀚荃目前出貨產品包括PSU、交流轉直流（AC/DC）、直流轉直流（DC/DC）等產品需求顯著增加，並延伸至中央處理器（CPU）與電池備援單元（BBU）等高功率應用，帶動整體出貨規模同步擴大。

營收 EMS

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