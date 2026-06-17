快訊

飛太低釀禍？花蓮空軍基地戰機降落傳巨響 疑起落架撞路燈畫面曝光

好市多逆轉勝！「A肝莓果」重罰200萬因這事翻車 台中食安處懲處曝光

世足攻略／英格蘭正常發揮應可勝老邁格子軍 葡萄牙就怕慢熱輕敵被爆冷

聽新聞
0:00 / 0:00

穎崴股東會通過每股配息50元創歷年新高 下半年逐季成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴今日舉行股東會，通過每股配息50元創歷年新高， 下半年逐季成長。圖／穎崴提供
穎崴今日舉行股東會，通過每股配息50元創歷年新高， 下半年逐季成長。圖／穎崴提供

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴科技（6515）（以下簡稱穎崴）今（17）日上午於高雄楠梓科技產業園區莊敬堂舉行2026年股東常會，由穎崴科技董事長王嘉煌主持，會中通過2025年度財務報告，並承認2025年度營業報告書及財務報表、決議配發現金股利案等議案。

穎崴去（2025）年營收78.57億元，年增35.51%，創歷史新高；全年歸屬於母公司業主稅後純益16.74億元，每股純益46.93元，以上皆為TIFRS合併財務報表數字。公司董事會並通過2025年盈餘分配案，總計分配現金股利17.87億元，每股配發現金股利50元，配發金額為掛牌以來最高，股利配發率達106.5%。

穎崴日前通過擬以228萬美元購置美國廠辦，以作為長期就近服務支援美系客戶及組織擴編計畫的基地。穎崴科技董事長王嘉煌表示，為了服務客戶，穎崴持續強化全球布局，擴大在地服務以滿足這些世界級的大客戶，穎崴原本在美國即設有子公司與營運據點，近期決定在美購置廠辦，作為未來擴大業務及技術支援的基礎。

2025 年對穎崴來說是卓越的一年，在AI、HPC、ASIC帶動下，全年營收來到78.57億元，年增35.51%，挑戰80億元大關；稅後淨利為16.73億元，每股純益為46.93元，營收、獲利皆再創新高，為掛牌以來連兩年營運創新高。在AI應用快速發展下，穎崴與全球客戶合作深化、新產品線加速導入市場，營運逐季成長可期。

穎崴 股利 營收

延伸閱讀

穎崴股東會行情升溫 股價重返萬元關卡以上

越關越大尾…尖點股價狂飆收518元 自結5月EPS 0.79元

穎崴董座：美中高階AI客戶已下可觀訂單 潛在大客戶驗證順利

皇昌營造股東會／通過去年下半年每股配發1元現金股利

相關新聞

東台股東會／完成董事改選 全面布局 AI 伺服器與半導體市場

東台（4526）17日召開股東會，完成董事會改選。該公司指出，因應高階製造升級趨勢，已全面布局AI伺服器、半導體及航太領域，新一屆董事會更延攬航太產業專業人才加入，展現深化高附加價值市場布局。

震旦行股東會／通過配息3.7元 殖利率達6.4%

震旦行（2373）17日舉行股東會，通過每股配發現金股利3.7元，若以今日收盤價57.9元計算，殖利率高達6.4%。震旦行強調，未來公司將持續以穩健配息回饋股東。

友達漲停登人氣王！CPO、世界盃雙題材點火 面板三虎逆勢狂飆

台股17日受美股半導體重挫拖累，盤中一度大跌近650點，但面板族群逆勢成為盤面焦點之一。友達（2409）爆量38.8萬張攻上漲停，彩晶同步亮燈，群創（3481）也大漲逾8%，面板三虎成為市場資金追逐的熱門標的。

景碩早盤亮燈漲停重返700元 美系大單題材點火

載板大廠景碩（3189）17日早盤買氣爆發，股價以642元平盤開出後，一度下探640元，隨即在買盤湧入下快速拉升，盤中攻上706元漲停，漲64元，強勢重返700元大關。

榮惠-KY股東會配息5元 AI毛利占比將放大

AI液冷供應商榮惠-KY今日召開股東會，董事長劉世璘表示深耕液冷散熱漸有成果，下半年AI毛利占比將逐步放大，同時將持續深化高層數銅箔基板（CCL）與供應鏈整合優勢，推進北美與歐洲市場布局。股東會並通過配發每股現金股利5元，配發率達88%。

榮惠股東會／配息5元 AI毛利占比將放大

PCB設計廠商榮惠-KY創（6924）17日召開股東會，董事長劉世璘表示深耕液冷散熱漸有成果，下半年AI毛利占比將逐步放大，同時將持續深化高層數銅箔基板（CCL）與供應鏈整合優勢，推進北美與歐洲市場布局。股東會並通過配發每股現金股利5元，配發率達88%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。