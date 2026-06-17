穎崴股東會通過每股配息50元創歷年新高 下半年逐季成長

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴科技（6515）（以下簡稱穎崴）今（17）日上午於高雄楠梓科技產業園區莊敬堂舉行2026年股東常會，由穎崴科技董事長王嘉煌主持，會中通過2025年度財務報告，並承認2025年度營業報告書及財務報表、決議配發現金股利案等議案。

穎崴去（2025）年營收78.57億元，年增35.51%，創歷史新高；全年歸屬於母公司業主稅後純益16.74億元，每股純益46.93元，以上皆為TIFRS合併財務報表數字。公司董事會並通過2025年盈餘分配案，總計分配現金股利17.87億元，每股配發現金股利50元，配發金額為掛牌以來最高，股利配發率達106.5%。

穎崴日前通過擬以228萬美元購置美國廠辦，以作為長期就近服務支援美系客戶及組織擴編計畫的基地。穎崴科技董事長王嘉煌表示，為了服務客戶，穎崴持續強化全球布局，擴大在地服務以滿足這些世界級的大客戶，穎崴原本在美國即設有子公司與營運據點，近期決定在美購置廠辦，作為未來擴大業務及技術支援的基礎。

2025 年對穎崴來說是卓越的一年，在AI、HPC、ASIC帶動下，全年營收來到78.57億元，年增35.51%，挑戰80億元大關；稅後淨利為16.73億元，每股純益為46.93元，營收、獲利皆再創新高，為掛牌以來連兩年營運創新高。在AI應用快速發展下，穎崴與全球客戶合作深化、新產品線加速導入市場，營運逐季成長可期。