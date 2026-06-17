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東台股東會／完成董事改選 全面布局AI伺服器與半導體市場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

東台（4526）17日召開股東會，完成董事會改選。該公司指出，因應高階製造升級趨勢，已全面布局AI伺服器半導體航太領域，新一屆董事會更延攬航太產業專業人才加入，展現深化高附加價值市場布局。

東台股東會中承認去年財報並通過各項議案，決議配發每股1元現金股利，同時完成董事會改選，並推舉嚴瑞雄續任董事長；其中，獨立董事特別延攬具備豐富航太背景的前長榮航宇精密董事長劉禎氣、前工研院南分院執行長蔡新源、均豪精密董事長陳政興出任，匯聚航太科技等跨領域能量，深化公司永續經營基礎。

該公司指出，東台在AI與高階PCB領域接單動能持續增強，第1季電子設備有七成訂單來自AI伺服器相關供應鏈。針對AI伺服板高精密背鑽應用，推出多軸獨立CCD設備，支援全自動化生產。

半導體領域則推出TWG系列晶圓基板研磨機以對應碳化矽等硬脆材料加工，並開發刨平機解決先進封裝多層堆疊的平坦化需求。同時，公司將AI技術進化至代理式AI，導入NVIDIA Omniverse數位雙生環境，於虛擬世界模擬測試以確保真實加工零失誤，大幅提升軟硬整合能力。

展望未來，此次股東會亦順利通過辦理私募案，將引進具備產業資源的策略投資人進行技術合作或策略聯盟。在業務布局上，東台採傳統工具機與電子產業設備「雙引擎」並重策略，目前在手訂單約32億元，未來將深耕高毛利市場，結合中國蘇州製造在地化優勢，並於歐美市場主推高附加價值機種，強化產品競爭力與接單動能。

航太 半導體 伺服器

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