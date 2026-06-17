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震旦行股東會／通過配息3.7元 殖利率達6.4%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

震旦行（2373）17日舉行股東會，通過每股配發現金股利3.7元，若以今日收盤價57.9元計算，殖利率高達6.4%。震旦行強調，未來公司將持續以穩健配息回饋股東。

回顧2025年，震旦行整體營收及獲利較前一年度下滑，主要受全球經濟與貿易環境變化、地緣政治風險升高，以及大陸市場景氣疲弱等因素影響，衝擊大陸事業經營。

此外，震旦行因認列震旦電信投資損失近1億元，進而影響整體經營績效。若排除業外投資損失因素，震旦行2025年獲利仍有成長。震旦行表示，面對外部環境變化，公司持續強化本業經營效率，優化營運結構並落實降本增效，穩固營運基礎。

展望2026年，震旦行台灣事業營收與獲利維持穩健成長，大陸事業則受總體經濟放緩及外部不確定性影響，部分需求有所遞延；OA事業方面，震旦行正聚焦「資安、智能、ESG」三大面向，提供高效、智能、節能減碳的辦公解決方案。

至於家具事業方面，震旦家具未來將持續深耕辦公、教育及醫療三大領域，強化研發設計、商辦空間解決方案與後勤服務能力，並整合行銷、服務、生產、物流及供應鏈資源，打造以顧客為中心的全流程解決方案，提升市場滲透率與整體營運效率。

震旦行 震旦 營收

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