瑞昱尾盤急拉亮燈漲停收745元 AI網通、Wi-Fi 7題材點火

IC設計股17日尾盤買氣升溫，瑞昱（2379）成為盤面焦點。瑞昱早盤一度下探662元，午盤前多在平盤附近整理，接近收盤前買盤突然大舉湧入，股價快速攻上745元漲停價，終場上漲67元，成交量5,507張，較前一交易日4,110張放大，連續第三個交易日收紅。

瑞昱近期股價走強，主要受惠網通規格升級、AI邊緣運算及Wi-Fi 7題材。瑞昱5月營收125.24億元、年增21.87%，累計前五月營收突破616億元、年增近9%；隨全球電信商與消費電子產品加速導入Wi-Fi 7，加上PC市場回溫及車用乙太網路需求成長，帶動市場重新聚焦公司後續營運動能。

瑞昱先前於法說會表示，AI快速發展可望為下半年網通市場帶來上行機會，隨大型雲端服務商擴大建置AI工廠、企業重建資料中心，800G及1.6T乙太網路交換器需求升溫；此外，預估今年Wi-Fi 7在PC、筆電市場的滲透率將超過30%，約為去年的兩倍。

其他IC設計股方面，聯詠（3034）也同步收紅，今日以495.5元開出，盤中一度下探492元，隨後買盤回流，最高來到519元，終場收515元，上漲15元、漲幅3%，連續五個交易日上漲。

聯詠先前釋出本季營運升溫訊號，受惠記憶體供應吃緊帶動客戶提前拉貨，以及邊緣AI影像視覺產品需求成長，預期本季三大產品線營收可望同步成長，其中以系統單晶片成長幅度最大，也為股價提供支撐。