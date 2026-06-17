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穎崴股東會／每股發50元、配發率106.5% 王嘉煌：未來再評估拆股

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
記者朱子呈／攝影
記者朱子呈／攝影

台股股后穎崴（6515）17日於高雄楠梓召開股東常會，會中報告114年度盈餘分配及資本公積發放現金情形，每股合計發放現金50元，其中盈餘分配及資本公積各25元，總金額約17.87億元，股利配發率達106.5%。

股東會並通過解除新任董事競業禁止限制案。面對AI晶片客戶需求快速成長，穎崴董事長王嘉煌表示，公司目前首要任務仍是加速擴充產能，仁武廠預計明年首季至第2季陸續進駐機台。

王嘉煌表示，穎崴自成立以來持續專注於高階半導體測試介面，近一、兩年隨著AI市場爆發性成長，主要AI晶片開發商多為公司的重要客戶，也帶動先進測試介面需求持續升溫。

他指出，穎崴經營團隊目前最專注的工作，就是加快產能擴充，以因應客戶快速增加的需求。公司能有目前的營運成果，來自業務、製造、研發等團隊共同努力，也有賴供應鏈夥伴配合。

展望後市，王嘉煌認為，未來幾年整體產業需求仍將持續成長，經營團隊也必須更加謹慎，確保公司的產能及技術發展，能夠因應先進客戶快速成長的需求。

針對股東關注公司未來是否透過併購進行水平或垂直整合，王嘉煌指出，除了持續自行開發測試介面相關技術，若市場上出現合適公司，且有助於補強穎崴整體技術及產品布局，公司都會進行評估。

另有股東建議，考量穎崴股價已處於較高水準，公司可評估股票分割，降低投資門檻並提升市場流動性。王嘉煌回應，董事會先前曾就拆股議題徵詢部分董事意見，未來有機會仍會再進一步討論，但公司目前並無規劃。

穎崴 晶片 董事長

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