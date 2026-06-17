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穎崴股東會／拍板配息50元 創掛牌新高配發率106.5%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
穎崴股東會拍板配息50元創掛牌新高配發率106.5%。圖：公司提供
穎崴股東會拍板配息50元創掛牌新高配發率106.5%。圖：公司提供

半導體測試介面大廠穎崴（6515）17日上午於高雄楠梓科技產業園區莊敬堂舉行2026年股東常會，由穎崴科技董事長王嘉煌主持，會中通過2025年度財務報告，並承認2025年度營業報告書及財務報表、決議配發現金股利案等議案，其中每股配發現金股利50元，配發金額為掛牌以來最高，股利配發率達106.5%。

穎崴去年營收78.57億元，年增35.51%，創歷史新高；全年歸屬於母公司業主稅後淨利16.74億元，每股稅後盈餘46.93元，以上皆為TIFRS合併財務報表數字。公司董事會日前並通過2025年盈餘分配案，總計分配現金股利17.87億元，每股配發現金股利50元，配發金額為掛牌以來最高，股利配發率達106.5%。

穎崴日前通過擬以228萬美元購置美國廠辦，以作為長期就近服務支援美系客戶及組織擴編計畫的基地。穎崴科技董事長王嘉煌表示，為了服務客戶，穎崴持續強化全球布局，擴大在地服務以滿足這些世界級的大客戶，穎崴原本在美國即設有子公司與營運據點，近期決定在美購置廠辦，作為未來擴大業務及技術支援的基礎。

2025 年對穎崴來說是卓越的一年，在AI、HPC、ASIC帶動下，全年營收來到78.57億元，年增35.51%，挑戰80億元大關；稅後淨利為16.73億元，每股稅後盈餘為46.93元營收、獲利皆再創新高，為掛牌以來連兩年營運創新高。在AI應用快速發展下，穎崴與全球客戶合作深化、新產品線加速導入市場，營運逐季成長可期。

在企業永續方面，穎崴在治理、環境、社會面相三路並進，其中再生能源建置在仁武新廠建置同時，可望擴大規模，預估2030年各廠區之再生能源發電轉為自發自用，為「2050淨零排放」貢獻一己之力。

穎崴 股利 營收

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