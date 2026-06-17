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高盛點讚緯創 股價相對有撐

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

今日大盤回檔近500點，緯創（3231）卻不跌反漲，主因高盛出具買進報告，報告中指出，5月營收高於預估，高盛推測主要是AI伺服器及通用伺服器的強勁需求同步帶動營收維持高成長，並看好緯創在越南及美國的產能擴充將有助於AI伺服器業務進一步擴張。而緯穎（6669）受期待動，今日同樣不跌反漲。

高盛表示，緯創5月營收月增率雖僅持平，但仍高出預期13%，顯示伺服器需求比想像中來的強勁，客戶拉貨動能強。雖然接下來三個月受到PC提前拉貨以及AI伺服器產品轉換影響，營收會略微下滑，但高盛仍看好全年營收及獲利成長表現，尤其是獲利表現部分，在營收快速成長下，營業費用率將有機會下降，提升營益率表現。

緯創暫報162元，上漲4元，漲幅2.53%，成交量已超過昨日總量，預估總成交量將來到5萬張附近。

緯創 高盛 伺服器

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