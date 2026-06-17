友達漲停登人氣王！CPO、世界盃雙題材點火 面板三虎逆勢狂飆

台股17日受美股半導體重挫拖累，盤中一度大跌近650點，但面板族群逆勢成為盤面焦點之一。友達（2409）爆量38.8萬張攻上漲停，彩晶同步亮燈，群創（3481）也大漲逾8%，面板三虎成為市場資金追逐的熱門標的。

除了面板景氣回溫，友達近年積極布局AI新應用，也被視為此波股價強攻的重要題材。董事長彭双浪日前透露，友達已切入AI資料中心高速傳輸所需的光通訊模組市場，並布局CPO（共同封裝光學）技術，由集團整合富采、鼎元（2426）及環宇-KY（4991）等資源打造完整供應鏈。目前產品已進入客戶送樣驗證階段，預計未來2至3年逐步發酵。

此外，友達也積極布局高階載板、AR眼鏡光波導、低軌衛星透明玻璃天線等高附加價值業務。公司近年積極降低對傳統面板景氣循環的依賴，市場看好隨著AI與光通訊需求升溫，未來成長動能將不再侷限於面板本業。

盤面上，友達早盤雖開低於23.6元，但買盤迅速湧入，股價一路直奔漲停價26.25元鎖死，成交量放大至38.8萬張，漲停委買張數約8萬張。彩晶（6116）同步攻上18.25元漲停價，群創漲幅也逼近9%，再度向60元整數關卡靠攏，面板三虎同步站上盤面強勢股行列。

市場認為，除了AI題材加持外，2026世界盃足球賽與冬季奧運帶動的大尺寸電視換機潮，也是面板股近期轉強的動能之一。群創董事長洪進揚表示，今年上半年客戶拉貨力道優於預期；彭双浪則指出，雖然整體景氣不如年初樂觀，但目前需求表現仍「還不錯」。

值得注意的是，外資16日仍連續第4個交易日調節友達，單日賣超1萬8,877張，6月以來累計賣超達27.46萬張。不過在市場資金積極進場下，今日股價不跌反漲並攻上漲停，顯示資金已開始聚焦面板景氣回溫與AI轉型題材，推升族群成為台股重挫中的少數亮點。