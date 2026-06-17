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景碩早盤亮燈漲停重返700元 美系大單題材點火

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

載板大廠景碩（3189）17日早盤買氣爆發，股價以642元平盤開出後，一度下探640元，隨即在買盤湧入下快速拉升，盤中攻上706元漲停，漲64元，強勢重返700元大關。

景碩股價強攻，主要受到美系大單題材發酵。市場傳出，公司接獲美系GPU伺服器客戶的CPU及GPU載板外溢訂單，法人預估，隨相關訂單逐步放量，景碩今年獲利可望呈倍數成長，每股純益上看9.7元，明年營運仍有進一步成長空間。相關客戶與市占數字目前仍屬市場傳聞及法人推估，尚待公司後續營運數據驗證。

基本面方面，景碩4月營收40.7億元，月增3.3%、年增26.7%；5月營收進一步升至41.99億元，月增3.13%、年增33.02%，改寫單月新高。法人估計，在AI伺服器需求與載板稼動率持續提升下，第2季營收可望達125.2億元，季增12.8%。

產能布局方面，法人預期景碩將於2027年初增加約1,000萬顆ABF載板月產能，推升ABF總產能約25%。景碩先前也表示，今年資本支出將聚焦台灣六廠高層數ABF載板擴產，以因應AI晶片帶動的需求，並看好高階載板市場至2030年仍維持健康成長。

營收 景碩

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